Ruská stíhačka sa nad Čiernym morom zrazila s americkým dronom, Antonov hovorí o provokácii

aktualizované 15. marca 8:29



Nebezpečné zachytenie

Ruské stíhačky nepoužili zbrane

Antonov hovorí o provokácii

15.3.2023 (SITA.sk) -Nad Čiernym morom sa zrazila ruská stíhačka s americkým dronom. Informovalo o tom európske velenie americkej armády s tým, že stíhačka zasiahla vrtuľu bezpilotného lietadla a to sa napokon zrútilo do medzinárodných vôd.Velenie vo vyhlásení uviedlo, že dve ruské stíhačky Su-27 „predviedli nebezpečné a neprofesionálne zachytenie“ amerického bezpilotného lietadla MQ-9, ktoré operovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“. „Tento incident okrem toho, že je nebezpečný a neprofesionálny, preukazuje nedostatok kompetencie," dodali americké sily.Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že prezidenta Joea Bidena o incidente informovali.Rusko trvá na tom, že jeho bojové lietadlá americký dron nezasiahli. Bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper podľa Moskvy ostro manévrovalo a zrútilo sa do vody po stretnutí s ruskými stíhačkami, ktoré vyslali, aby ho zastavili pri nelegálne anektovanom polostrove Krym Rusko reagovalo na vyhlásenie amerických síl, ktoré v utorok uviedli, že ruská stíhačka zasiahla vrtuľu dronu a ten napokon zvrhli do medzinárodných vôd.Ruské ministerstvo obrany povedalo, že americký dron letel nad Čiernym morom pri Kryme a prenikol do oblasti, ktorú Rusko vyhlásilo za zakázanú v rámci svojej „špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. To viedlo k nasadeniu stíhačiek, aby stroj zastavili.„V dôsledku prudkého manévru sa dron MQ-9 dostal do neriadeného letu so stratou výšky a zrútil sa do vody. Ruské stíhačky nepoužili zbrane, neprišli do kontaktu s bezpilotným lietadlom a bezpečne sa vrátili na svoju základňu,“ uviedol rezort vo vyhlásení.Ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov označil let dronu za provokáciu a vyhlásil, že neexistuje dôvod, aby boli americké vojenské lietadlá a lode pri ruských hraniciach. Po stretnutí s námestníčkou amerického ministra zahraničných vecí pre Európu Karen Donfried trval Antonov na tom, že ruské bojové lietadlá nezasiahli americký dron ani nevystrelili zo zbraní.Moskva podľa neho chce „pragmatické“ vzťahy s Washingtonom a nechce „žiadnu konfrontáciu medzi USA a Ruskom“.Európske velenie americkej armády vo vyhlásení uviedlo, že dve ruské stíhačky Su-27 „predviedli nebezpečné a neprofesionálne zachytenie“ amerického bezpilotného lietadla MQ-9, ktoré operovalo v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.Jedna stíhačka potom zasiahla vrtuľu dronu a americké sily ho museli zvrhnúť do medzinárodných vôd. Stíhačky pred zrážkou tiež podľa velenia pred dronom vypúšťali palivo „bezohľadným, ekologicky nevhodným a neprofesionálnym spôsobom“.Hovorca Pentagonu Pat Ryder uviedol, že incident sa stalo o 7:03 stredoeurópskeho času v medzinárodných vodách a ďaleko od Ukrajiny po tom, čo sa ruské stíhačky pohybovali v jeho blízkosti po 30 až 40 minút. Nezdá sa, že by medzi lietadlami pred zrážkou bola nejaká komunikácia, skonštatoval hovorca. Dron je schopný niesť muníciu, Ryder však nepovedal, či bol ozbrojený. Zrútený dron USA nevytiahli a ani Rusko.