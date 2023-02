Ruská vojna je strategickým zlyhaním v každom smere, hovorí Blinken a varuje pred otvorením „Pandorinej skrinky“

21.2.2023 (SITA.sk) - Ruská vojna na Ukrajine je „strategickým zlyhaním vo všetkých smeroch“. Ako referuje spravodajský web CNN, v utorok na tlačovej konferencii to povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken V rozhovore s gréckym ministrom zahraničných vecí v Aténach varoval, že ak medzinárodné spoločenstvo dovolí, aby ruská invázia na Ukrajinu „pokračovala beztrestne“, otvorila by sa „Pandorina skrinka“.„Rok po tom, čo prezident Putin zaútočil na Ukrajinu, je jasné, že jeho vojna je strategickým zlyhaním v každom smere,“ povedal Blinken.„Je to vďaka odvahe ukrajinského ľudu. Ale je to aj vďaka sile a jednote spojencov a partnerov na celom svete, ktorí prišli podporiť Ukrajinu,“ skonštatoval Blinken.