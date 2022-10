Ruské bojové lietadlo vystrelilo raketu nad Čiernym morom, Briti sú z incidentu pobúrení

Nejde o eskaláciu napätia

Išlo o technickú poruchu

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské lietadlo vystrelilo raketu v blízkosti neozbrojeného stroja Britského kráľovského letectva (RAF) nad Čiernym morom.Uviedol to britský minister obrany Ben Wallace a dodal, že „potenciálne nebezpečný“ incident sa stal 29. septembra v medzinárodnom vzdušnom priestore.Britské hliadky nad Čiernym morom prerušili, ale už ich obnovili a sprevádza ich bojové lietadlo. Informuje o tom portál bbc.com.Šéf rezortu obrany povedal členom britského parlamentu, že Británia nepovažuje incident za „úmyselnú eskaláciu“ zo strany Ruska. Konštatoval však, že je to „pripomienka toho, aké nebezpečné veci môžu byť, ak používate svoje bojové lietadlá spôsobom, ako to dlhodobo robí Rusko“.Minister obrany v dolnej komore britského parlamentu povedal, že počas „interakcie“ jedno z lietadiel SU-27 „vystrelilo raketu v blízkosti stroja RAF RC-135 Rivet Joint“.Wallace ďalej povedal, že tlmočil svoje znepokojenie v liste ruskému ministrovi obrany. Ten odpovedal 10. októbra a uviedol, že vyšetrovaním zistili, že v ruskom lietadle nastala „technická porucha“. Ruská strana zároveň uznala, že incident sa stal v medzinárodnom vzdušnom priestore, dodal Ben Wallace.