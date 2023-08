Ruské bombardéry boli zachytené neďaleko Škótska, Briti k nim vyslali stíhačky aj Voyager  

Nebezpečenstvo pre iné lietadlá

Nebol to prvý incident

14.8.2023 (SITA.sk) - Britské kráľovské letectvo vyslalo dve stíhačky Typhoon , aby zachytili dva ruské diaľkové námorné hliadkové bombardéry letiace severne od škótskych Shetlandských ostrovov. Vyslali tiež tankovacie lietadlo Voyager, aby poskytol podporu stíhačkám, aby mohli dokončiť svoju misiu. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na britský rezort obrany.Ruské námorné hliadkové lietadlá Tu-142 používané na prieskum a protiponorkový boj stíhačky sledovali v medzinárodnom vzdušnom priestore, keď prechádzali severne od Spojeného kráľovstva, vyjadrilo sa ministerstvo.Ako ďalej uviedlo, ruské vojenské lietadlá vstupujúce do letovej informačnej oblasti Spojeného kráľovstva, Britániou kontrolovanej zóny medzinárodného vzdušného priestoru, môžu predstavovať nebezpečenstvo pre iné lietadlá, pretože tieto ruské lietadlá často nekomunikujú s riadením letovej prevádzky alebo nedávajú na známosť svoju prítomnosť ďalším užívateľom vzdušného priestoru.Nebol to pritom prvý takýto incident v pondelok. Dánske letectvo zachytilo v pondelok dva ruské bombardéry letiace nad Dánskom a smerujúce k vzdušnému priestoru monitorovanému Holandskom v mene Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktoré sa následne otočili.Rusko zase vyslalo stíhačky MiG-29 po tom, čo blízko jeho vzdušného priestoru nad Barentsovým morom spozorovali lietadlo nórskych vzdušných síl. To sa po priblížení stíhačiek otočilo.