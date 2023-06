Ruské bombardovanie zabilo muža a jeho štvorročného syna

19.6.2023 (SITA.sk) - Ruské bombardovanie Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny v nedeľu večer zabilo muža a jeho štvorročného syna. Uviedol to úrad regionálneho prokurátora. Podľa starostu mesta Bilopilľa Jurija Zarka otec a syn bežali do krytu, keď bomba explodovala tri metre od nich.„Otec zomrel na mieste a dieťa v rukách zdravotníkov cestou do nemocnice," konštatoval starosta. Informuje o tom web Kyiv Independent.