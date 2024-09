Ruské dezinformácie na sociálnych sieťach považuje výrazná väčšina Ukrajincov za vážnu hrozbu

15.9.2024 (SITA.sk) - Až 71 percent Ukrajincov si myslí, že šírenie ruských dezinformácií a propagandy na sociálnych sieťach je vážnou hrozbou.Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), ktorý uskutočnil od 1. do 6. septembra. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Prevažná väčšina Ukrajincov (71 %) uznáva, že šírenie ruských dezinformácií a propagandy na sociálnych sieťach je celkom vážnou alebo dokonca veľmi vážnou hrozbou. Zároveň 33 % z nich považuje túto hrozbu za jednu z najväčších, zatiaľ čo zvyšných 38 % tvrdí, že táto hrozba, hoci je vážna, nepatrí medzi najväčšie," uviedol inštitút.Viac ako polovica respondentov si preto myslí, že na Ukrajine by mali prevádzku komunikačnej platformy Telegramu obmedziť alebo kontrolovať, dodal KIIS.