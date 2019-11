Ruské dopravné lietadlo núdzovo pristálo, druhý pilot prišiel o život

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rostov na Done 24. novembra (TASR) - Dopravné lietadlo ruskej spoločnosti Aeroflot núdzovo pristálo na letisku v meste Rostov na Done po tom, ako sa druhému pilotovi zhoršil zdravotný stav a následne zomrel, píše v nedeľu agentúra TASS.Podľa zdroja z prostredia záchranných zložiek pilot zomrel počas pristávacieho manévru. Príčinou smrti bol podľa prvých zistení infarkt.napísal s odvolaním sa na svoj zdroj TASS s tým, že pilota sa lekárom nepodarilo zachrániť.Lietadlo ruských štátnych aerolínií Aeroflot smerovalo z hlavného mesta Moskva do mesta Anapa na pobreží Čierneho mora v Krasnodarskom kraji na juhozápade Ruska.Nikto z pasažierov ani členov posádky neutrpel počas incidentu zranenia.