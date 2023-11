Ruské ministerstvo spravodlivosti podalo žalobu na súd, chce označiť LGBTQ „hnutie“ za extrémistické

17.11.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo spravodlivosti v piatok podalo žalobu na najvyššom súde, aby postavilo „medzinárodné verejné hnutie“ LGBTQ mimo zákon ako extrémistické.Ministerstvo v online vyhlásení o žalobe uviedlo, že úrady identifikovali „znaky a prejavy extrémistickej povahy“ v „činnostiach LGBT hnutia aktívneho“ v Rusku, vrátane „podnecovania sociálnych a náboženských nezhôd“. Pojednávanie o žalobe by sa malo odohrať 30. novembra.Krok ministerstva je najnovšou ostrou ranou proti už sužovanej komunite LGBTQ v čoraz konzervatívnejšej krajine. Zatiaľ nie je jasné, čo presne by označenie znamenalo pre LGBTQ ľudí v Rusku, ak by sa súd postavil na stranu ministerstva spravodlivosti.Žaloba je však dosiaľ najdrastickejší krok v záťahu ruských orgánov voči právam LGBTQ ľudí za Vladimira Putina , ktorý z „tradičných rodinných hodnôt“ urobil základný kameň svojej vlády.