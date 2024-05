Ruské ministerstvo zahraničia pohrozilo Dánsku odvetou, ak bude blokovať lodnú prepravu

3.5.2024 (SITA.sk) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia pohrozila Dánsku, aby neobmedzovalo slobodu plavby ruských lodí cez Dánske úžiny. Maria Zacharovová povedala, že obmedzenie ruských lodí budú vnímať ako nepriateľský čin, za ktorý bude nasledovať odveta. Informuje o tom spravodajský portál Sky News, podľa ktorého nie je jasné, čo túto hrozbu vyvolalo.Dánsko zľahčuje tvrdenia, že začne kontrolovať ruské tankery pohybujúce sa v jeho vodách, aby zistilo, či majú správnu dokumentáciu. Krajina umožňuje lodiam smerujúcim do Ruska využívať svoje vody na základe dlhodobej zmluvy o slobode plavby, jej ozbrojené sily však uviedli, že ich sledovanie je štandardným postupom.Dánske úžiny, ktoré sú jediné prírodné východy z Baltského mora do severného Atlantiku, sú notoricky náročné na plavbu a medzinárodné námorné úrady dôrazne odporúčajú použitie pilotov so špecializovanými miestnymi znalosťami. Avšak od začiatku tohto roku viac ako 20 tankerov z takzvanej tieňovej flotily prepravujúcich ruskú ropu, no s neznámym vlastníctvom, odmietlo takéto ponuky dánskych pilotov.