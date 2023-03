Ruské mučiarne v Chersone neboli zriadené náhodne, podľa britského advokáta sú súčasťou premysleného plánu

Masové mučenie

Týrané tisíce Ukrajincov

3.3.2023 (SITA.sk) - Viac ako dve desiatky mučiarní, ktoré objavili po novembrovom oslobodení Chersonu na juhu Ukrajiny, neboli „zriadené náhodne, ale sú skôr súčasťou starostlivo premysleného plánu“. Pre britský web The Guardian to povedal tamojší advokát Wayne Jordash.„Miestnosti slúžiace na masové mučenie financované ruským štátom nie sú náhodné, ale sú skôr súčasťou starostlivo premysleného a financovaného plánu s jasným cieľom odstrániť ukrajinskú národnú a kultúrnu identitu,“ povedal Jordash.Centrá mučenia prevádzkovali ruské bezpečnostné služby, ako aj miestni predstavitelia, ktorí spolupracovali s Ruskom. Bol medzi nimi i samozvaný gubernátor Chersonskej oblasti Volodymyr Saldo . "Nevieme presne, akú úlohu mal Saldo, ale podieľal sa na riadení tohto systému," povedal Jordash.Väzni, vrátane učiteľov, novinárov alebo aktivistov, boli umiestnení do týchto centier pre akékoľvek spojenie s ukrajinským štátom alebo občianskou spoločnosťou. Obyvateľov tiež pravidelne zastavovali na uliciach a hľadali, či majú v telefónoch „proukrajinské“ materiály.Obete boli vystavené fyzickému bitiu, mučeniu elektrickým prúdom a topeniu, pričom boli nútené učiť sa a recitovať proruské heslá, básne a piesne. Podľa ombudsmana Dmytra Lubineca boli v takýchto zariadeniach fyzicky a psychicky týrané tisíce Ukrajincov.