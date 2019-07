Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. júla (TASR) - Ruské námorné sily dostanú lietadlovú loď na jadrový pohon, nie však v bezprostrednej budúcnosti, uviedol v stredu ich veliteľ Nikolaj Jevmenov, a to na Medzinárodnej výstave vojenského námorníctva (MVMS) v Petrohrade.povedal Jevmenov. Agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj z prostredia ruského obranného priemyslu informovala, že ministerstvo obrany už začalo pracovať na formulovaní technických požiadaviek pre budúcu lietadlovú loď na jadrový pohon.TASS ďalej uviedol, že na Medzinárodnej výstave vojenského námorníctva v Petrohrade, ktorá trvá od 10. do 14. júla, predstavila Nevská projekčno-konštrukčná kancelária svoj najnovší projekt - lietadlovú loď na jadrový pohon, tzv. Projekt 11430E "Lamantin".Na nedávnom Medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda 2019 v Rusku tamojšie Štátne výskumné centrum Krylova zasa predstavilo koncepčný projekt lietadlovej lode strednej veľkosti s jadrovým reaktorom a pomocnou jednotkou plynovej turbíny. Táto lietadlová loď s výtlakom 76 000 ton by bola schopná prepraviť až 100 lietadiel.