Ruské ropné firmy dostali od rezortu energetiky nové kvóty na ťažbu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. decembra (TASR) - Ruské ropné spoločnosti dostali od ministerstva energetiky nové kvóty na zníženie produkcie na základe novej dohody o limitoch na ťažbu v rámci aliancie s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Budú preto naďalej úmerne tomu obmedzovať svoju produkciu. Oznámil to v utorok Leonid Fedun, viceprezident pre strategický rozvoj spoločnosti Lukoil v rámci prezentácie dlhodobej prognózy na trhu s ropou.odpovedal na otázku, či ropný priemysel dostal nové kvóty po rozhodnutí aliancie OPEC+ prehĺbiť škrty v produkcii. Kvóta na redukciu ťažby pre Rusko sa tak zvýši z aktuálnej úrovne 228.000 na 300.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.Zvýšenie ruského limitu na ťažbu je však pomerne malé, keďže ide o menej ako 80.000 barelov, ktoré je ešte potrebné rozdeliť medzi všetky firmy, uviedol Fedun. Dodal, že Lukoil neupravoval svoj výrobný plán na rok 2020, pretože jeho kvóty stúpnu len o malé množstvo.Rozhodnutie o vylúčení kondenzátu plynu z kvót OPEC+ označil za, pretože napríklad Saudská Arábia, podobne ako ostatné krajiny kartelu, ho do svojej výroby nezapočítavajú.Aliancia OPEC+ združuje 24 krajín vyvážajúcich ropu vrátane Ruska a koordinuje svoju produkciu od konca roku 2017. Na júlovom stretnutí predĺžila dohodu o znížení ťažby v tomto roku o 1,2 milióna barelov denne, z toho o 812.000 barelov denne menej produkujú štáty OPEC. A začiatkom tohto mesiaca aliancia dohodu predĺžila do konca marca 2020, pričom sa jej členovia rozhodli aj zvýšiť limity na ťažbu o 500.000 barelov na 1,7 milióna barelov/deň.