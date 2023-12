Ruské úrady chcú vydať ruské pasy stovkám ukrajinských zamestnancov pracujúcich v Zaporižžskej jadrovej elektrárni

17.12.2023 (SITA.sk) - Rusko zvyšuje tlak na Ukrajincov pracujúcich v Zaporižžskej jadrovej elektrárni, aby prijali ruské pasy a podpísali zmluvy s ruskou štátnou spoločnosťou pre jadrovú energiu Rosatom . Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinskej rozviedky na Telegrame.Rusi sa snažia prinútiť niekoľko stoviek ukrajinských zamestnancov elektrárne, aby akceptovali ruské občianstvo a podpísali zmluvy s Rosatomom do 31. decembra. Rusi selektívne zbavujú ľudí prístupu k práci rušením preukazov a vytvorili aj telegramové konto pre anonymné udania zamestnancov.Medzi ruskými energetikmi medzitým rastie nespokojnosť pre nesplnené sľuby o podmienkach služobných ciest do obsadenej jadrovej elektrárne. Namiesto dvoch mesiacov práce tam musia zostať šesť a viac mesiacov, pretože pre Rusko je ťažké nájsť ochotných a kvalifikovaných odborníkov, ktorí by ich nahradili.