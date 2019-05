Ruské úrady kontrolujú sedem firiem pre kontamináciu ropy v Družbe

Ropovod Družba, archívne foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 16. mája (TASR) - Ruský federálny úrad pre dohľad v technologickej oblasti Rostechnadzor začal v reakcii na kontamináciu ropy v ropovode Družba kontroly v siedmich spoločnostiach.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá, názvy firiem Rostechnadzor nezverejnil. Kontroly plánuje dokončiť do konca tohto mesiaca.Ku kontaminácii ropy dodávanej z Ruska do strednej a západnej Európy ropovodom Družba došlo v apríli, v dôsledku čoho európski odberatelia dovoz ropy cez Družbu zastavili. Rusko v týchto dňoch uviedlo, že cez severnú vetvu ropovodu začne dodávať čistú ropu už čoskoro.Ako uviedla ruská agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na prevádzkovateľa ropovodov Transnefť, dodávky čistej ruskej ropy cez severnú vetvu Družby do Poľska a Nemecka sa začnú v blízkej budúcnosti. Transnefť takisto uviedol, že čistá ropa cez ropovod Družba bude na Slovensko dodaná 21. až 22. mája a do Maďarska 23. až 24. mája.