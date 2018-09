Ruské úrady upozorňujú Google pred zasahovaním do nedeľných volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. septembra (TASR) - Ruská generálna prokuratúra varovala spoločnosť Google pred zasahovaním do volieb, ktoré sa v Rusku uskutočnia túto nedeľu. Podľa agentúry TASS to uviedol zástupca vedúceho odboru generálnej prokuratúry pre dohľad nad uplatňovaním zákonov Alexej Žafiarov.Upozornenia v rovnakom zmysle zaslali spoločnosti Google aj Ústredná volebná komisia (ÚVK) a Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológii a masmédií (Roskomnadzor), pričom v nich upozornili, že avizovanie či oznamovanie konania úradmi nepovolených zhromaždení v deň volieb je zo zákona zakázané.Podľa vysvetlenia člena ÚVK Alexandra Kľukina, ktoré zverejnila agentúra Interfax, ide o to, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj dostal údajne od Google možnosť zverejniť na Youtube informácie, ktoré budú propagovaťnaplánované na 9. septembra, keď sa v Rusku bude konať viacero regionálnych volieb.ÚVK a Roskomnadzor informovali, že spoločnosť Google na ich listy zatiaľ neodpovedala.Vyslanec ruského ministerstva zahraničných vecí pre osobitné úlohy Andrej Nesterenko podľa TASS-u uviedol, že zdroje informácií z USA sú len "na milimetre" vzdialené od stavu, keď porušia ruské volebné zákony. Nesterenko dodal, že vláda v Moskve bude o tejto situácii informovať americkú administratívu.V nedeľu 9. septembra sa v Rusku uskutočnia priame voľby najvyšších predstaviteľov 22 regiónov. Rozhodovať sa bude aj o zložení zákonodarných zborov 16 subjektov Ruskej federácie. Okrem toho sa uskutočnia aj voľby primátorov štyroch hlavných miest subjektov federácie: v Jakutsku, Abakane, Chabarovsku a Tomsku. V tento deň sa v siedmich jednomandátových okruhoch konajú aj doplňujúce voľby do Štátnej dumy.