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30. septembra 2026
Ruské útoky na Kyjev zabili štyroch ľudí
Záchranári informovali, že pod troskami zničeného obytného domu v širšom okolí Kyjeva našli mŕtve dieťa. Ruské útoky si v stredu v Kyjeve a jeho okolí vyžiadali štyroch mŕtvych. Uviedli to ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Záchranári informovali, že pod troskami zničeného obytného domu v širšom okolí Kyjeva našli mŕtve dieťa.
Ruské útoky si v stredu v Kyjeve a jeho okolí vyžiadali štyroch mŕtvych. Uviedli to tamojší predstavitelia. Masívne útoky zasiahli aj energetickú infraštruktúru metropoly a spôsobili výpadky elektriny. V Kyjeve sa počas noci ozývali silné výbuchy. Takmer nepretržite platil letecký poplach, ktorý obyvateľov varoval pred balistickými strelami, strelami s plochou dráhou letu a dronmi.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že podniklo „masívny raketový a dronový útok“ na Kyjev a jeho okolie, pričom cieľom útoku bola energetická infraštruktúra. Najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK potvrdila poškodenie elektrickej siete aj narušenie dodávok elektriny.
„Pracovníkom spoločnosti DTEK sa podarilo rýchlo obnoviť dodávky elektriny pre 8-tisíc domácností,“ oznámila vo vyhlásení spoločnosť.
V hlavnom meste hasiči zasahovali pri požiaroch domov, skladov, komerčných budov a ďalších objektov. Záchranári informovali, že pod troskami zničeného obytného domu v širšom okolí Kyjeva našli mŕtve dieťa.
Rusko nasadzuje novšie drony s prúdovým pohonom, ktoré letia rýchlejšie a je ťažšie ich zachytiť ako tradičné modely odvodené od iránskych dronov Šáhid.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Kyjev zabili štyroch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky si v stredu v Kyjeve a jeho okolí vyžiadali štyroch mŕtvych. Uviedli to tamojší predstavitelia. Masívne útoky zasiahli aj energetickú infraštruktúru metropoly a spôsobili výpadky elektriny. V Kyjeve sa počas noci ozývali silné výbuchy. Takmer nepretržite platil letecký poplach, ktorý obyvateľov varoval pred balistickými strelami, strelami s plochou dráhou letu a dronmi.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že podniklo „masívny raketový a dronový útok“ na Kyjev a jeho okolie, pričom cieľom útoku bola energetická infraštruktúra. Najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK potvrdila poškodenie elektrickej siete aj narušenie dodávok elektriny.
„Pracovníkom spoločnosti DTEK sa podarilo rýchlo obnoviť dodávky elektriny pre 8-tisíc domácností,“ oznámila vo vyhlásení spoločnosť.
V hlavnom meste hasiči zasahovali pri požiaroch domov, skladov, komerčných budov a ďalších objektov. Záchranári informovali, že pod troskami zničeného obytného domu v širšom okolí Kyjeva našli mŕtve dieťa.
Rusko nasadzuje novšie drony s prúdovým pohonom, ktoré letia rýchlejšie a je ťažšie ich zachytiť ako tradičné modely odvodené od iránskych dronov Šáhid.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Kyjev zabili štyroch ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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