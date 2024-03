Ruské veľvyslanectvo sa búri, Rakúsko vyhostilo dvoch diplomatov pre údajnú špionáž

Ruské veľvyslanectvo je pobúrené

Vzájomné vyhostenie diplomatov

14.3.2024 (SITA.sk) - Rakúsko v stredu nariadilo dvom diplomatom z ruského veľvyslanectva vo Viedni opustiť krajinu.Rakúske ministerstvo zahraničia v krátkom stanovisku uviedlo, že dvojica sa „zapojila do činov nezlučiteľných s ich diplomatickým štatútom“ a vyhlásili ju za nežiaduce osoby.Na odchod majú čas do 19. marca. Nemenovaný rakúsky predstaviteľ oboznámený so situáciou uviedol, že vypovedanie ruských diplomatov súvisí so špionážou Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na ministerstvo zahraničia v Moskve informovala, že „Rusko poskytne primeranú odpoveď na neopodstatnené rozhodnutie Viedne“.Ruské veľvyslanectvo v Rakúsku na platforme Telegram zase napísalo, že je „pobúrené rozhodnutím rakúskeho ministerstva zahraničných vecí vyhlásiť dvoch zamestnancov ruského veľvyslanectva za nežiaduce osoby“.Tvrdí, že k rozhodnutiu nedostali dôkazy a je to čisto politické rozhodnutie, ktoré kategoricky odmietajú.Krajiny na Západe a Rusko si od začiatku jeho rozsiahlej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 navzájom vyhostili diplomatov pri niekoľkých príležitostiach.Neutrálne Rakúsko, kde sídli niekoľko medzinárodných agentúr, sa pôvodne zdráhalo podniknúť takéto kroky, ale napokon vypovedalo štyroch ruských diplomatov v apríli 2022 a ďalších štyroch vo februári 2023.