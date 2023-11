Ruské výdavky na obranu presiahnu sociálne, časť rozpočtu je však tajná so snahou skryť vojnové plány

Nasmerovanie ekonomiky na vojnový stav

Špecifický rozpočet na financovanie armády

22.11.2023 (SITA.sk) - Horná komora ruského parlamentu v stredu schválila dosiaľ najväčší federálny rozpočet, ktorý zvýši výdavky v roku 2024 o zhruba 25 percent. Rekordné sumy pritom poputujú na obranu. Dokument teraz poputuje na podpis k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi.Výdavky na obranu v budúcom roku po prvý raz v histórii moderného Ruska presiahnu sociálne výdavky. Stane sa to v čase, keď sa Kremeľ snaží podporiť Putina v čase príprav na marcové prezidentské voľby.Rekordne nízka nezamestnanosť, vyššie mzdy a cielené sociálne výdavky by mali Kremľu pomôcť zbaviť sa domáceho vplyvu nasmerovania ekonomiky na vojnový stav, ale z dlhodobého hľadiska by mohli predstavovať problém, tvrdia analytici.Ruské ministerstvo financií predtým uviedlo, že v roku 2024 očakáva, že výdavky dosiahnu 36,66 bilióna rubľov s predpokladaným rozpočtovým deficitom vo výške 0,8 % hrubého domáceho produktu Ruska.Časť ruského rozpočtu je tajná, pretože Kremeľ sa snaží utajiť svoje vojenské plány a vyhýbať sa kontrole svojej vojny na Ukrajine.Nezávislí ekonomickí novinári Farida Rustamovová a Maksim Tovkajlo na ich kanáli Faridaily na platforme Telegram uviedli, že približne 39 % všetkých federálnych výdavkov pôjde v roku 2024 na obranu a presadzovanie práva.Ruskí zákonodarcovia tvrdia, že rozpočet na obdobie 2024 - 2026 vyvinuli špecificky na financovanie armády a zmierňovanie následkov 17 500 sankcií na Rusko, povedal predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin.