Ruského novinára vyhostili za šírenie dezinformácií, predstavoval hrozbu pre národnú bezpečnosť

Vyhostenie na desať rokov

Nulová tolerancia pre falošné správy

13.9.2023 (SITA.sk) - Úrady v Moldavsku v stredu označili ruského novinára za hrozbu pre národnú bezpečnosť a vyhostili ho z krajiny. Urobili tak pre obvinenia, že zasahoval do vnútorných záležitostí krajiny šírením dezinformácií.Vitalij Denisov bol šéf média Sputnik Moldavsko - moldavskej pobočky ruskej štátom kontrolovanej agentúry Sputnik . Z krajiny ho vyhostili za prítomnosti eskorty. Päťdesiatšesťročný Denisov má zákaz vrátiť sa do Moldavska na, uviedol moldavský generálny inšpektorát pre migráciu.„Opatrenie na vyhostenie cudzinca bolo nariadené v súvislosti s jeho zasahovaním do vnútorných záležitostí Moldavskej republiky, čo ohrozuje informačnú bezpečnosť našej krajiny,“ uviedol úrad.Hovorca moldavskej vlády Daniel Voda v stredu povedal, že majú „nulovú toleranciu pre falošné správy“. „Inštitúcia, ktorej príslušný občan patril, sa neustále zaoberala informačnými útokmi, klamstvami, propagandou a dezinformáciami. Náš odkaz je jasný: Budeme pokračovať v ochrane záujmov našich občanov,“ dodal. Maria Zacharovová , hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia, v stredu na krok reagovala s tým, že je to škaredé konanie moldavských úradov v snahe „v snahe očistiť informačný priestor ... a zastrašiť disent“. Hovorkyňa zároveň sľúbila odvetné opatrenia za tento „protiruský krok“.„Vedenie Moldavska opäť raz ukázalo, akú skutočnú hodnotu majú ich vyhlásenia o oddanosti ideálom demokracie a pluralizmu názorov,“ dodala. Zacharovová zároveň vyhlásila, že moldavské orgány v stredu ráno vtrhli do Denisovovho domu, zadržali ho a eskortovali na letisko pre okamžitú deportáciu bez toho, aby mu dovolili zabaliť si osobné veci.