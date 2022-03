Ruského opozičného politika Borisa Nemcova sledoval pred jeho vraždou agent FSB, odhalilo vyšetrovanie

Informácie z databázy Magistral

Kremeľ všetko poprel

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruského opozičného politika Borisa Nemcova takmer rok pred jeho vraždou sledoval agent spájaný s tímom zameraným na politické vraždy.Vyplýva to z vyšetrovania médií BBC a The Insider a investigatívnej skupiny Bellingcat, ktoré z uniknutých záznamov rezervácií na cesty vlakom a lety zistili, že ho sledoval na 13 cestách.Posledná takáto cesta sa odohrala 17. februára 2015, len desať dní pred Nemcovovou vraždou. Agentovo meno je podľa jeho dokumentov Valerij Sucharev, informuje na svojom webe BBC.Všetky dôkazy naznačujú, že v danom čase Sucharev slúžil v ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB) , ktorej úlohou je okrem iného riešiť vnútropolitické hrozby v mene Kremľa vrátane monitorovania pohybu ľudí po celej krajine.Všetky záznamy rezervácií letov a vlakov, prostredníctvom ktorých sa dá sledovať pohyb sledovaných ale aj agentov, sú vedené v databáze FSB známej ako Magistral a takéto informácie často unikajú na čierny trh, odkiaľ sa následne dostanú aj do rúk novinárov.Niektoré dáta zo spomenutého vyšetrovania získala Bellingcat od sprostredkovateľov v Rusku, ktorí ich zaobstarali od skorumpovaných predstaviteľov s prístupom k databáze, ďalšie zase BBC od zdrojov s prístupom ku kópiám z Magistralu.Sucharev nebol bežný nízko postavený agent FSB, uvádza BBC. Bellingcat ho v predošlom vyšetrovaní spojila s pokusmi o vraždu voči prominentným kritikom prezidenta Vladimira Putina Jedným z nich bol Nemcovov priateľ a chránenec Vladimir Kara-Murza, ktorého dvakrát otrávili, ďalším v súčasnosti väznený opozičný líder Alexej Navaľnyj , ktorého v roku 2020 otrávili nervovoparalytickou látkou.V prípade druhého menovaného nebol priamo v teréne, mesiace pred otravou bol však v kontakte s najmenej štyrmi členmi tímu FSB, ktorý ho sledoval, aj vyššie postaveným predstaviteľom služby.BBC sa obrátila na Kremeľ a FSB so žiadosťou o komentár v súvislosti s jej zisteniami. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril, že to nemá nič spoločné s ruskou vládou a zdá sa to byť vymyslené. FSB to nekomentovala. Borisa Nemcova zastrelili v Moskve 27. febru