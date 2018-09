Ruskému počítačovému pirátovi hrozí v USA až 92 rokov väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Ruského občana, ktorý je podozrivý zo spoluúčasti pri odcudzení veľkého objemu počítačových dát o klientoch jednej z amerických finančných inštitúcií, vydali z Gruzínska do USA, kde mu hrozí súhrnný trest 92 rokov väzenia. Informoval o tom v sobotu úrad federálneho prokurátora USA. Informovala o tom agentúra TASS.Moskovčan Andrej Ťurin (35) je podozrivý z preniknutia do počítačových systémov patriacich okrem iného finančným štruktúram, obchodníkom s cennými papiermi a médiám, ktorá sa špecializujú na problematiku finančníctva.Podľa vyšetrovateľov Rus sa zaplietol do krádeže osobných údajov o viac ako 100 miliónov zákazníkov týchto organizácií, vrátaneAmerické úrady podľa agentúry AP tvrdia, že Ťurin s komplicmi sa zmocnili stoviek miliónov dolárov, ktoré získali vďaka protizákonným finančným schémam.Americkí vyšetrovatelia tvrdia, že ruský občan bol zapletený do najväčšej krádeže osobných údajov klientov finančných inštitúcií v dejinách USA.Ťurina v noci na sobotu v USA predviedli pred príslušný súd na predbežné vypočúvanie. Podľa agentúry Bloomberg Ťurin pred sudcom vyhlásil, že je nevinný. Najbližšie pojednávanie s ním sa uskutoční 25. septembra,Manhattanský prokurátor Geoffrey S. Berman uviedol, že v situácii, keď Američania čoraz viac využívajú internetové bankovníctvo, môže mať krádež ich osobných údajov ničivé následky pre ich finančnú prosperitu a niekedy trvá aj roky, kým sa z nich spamätajú. Podľa Bermana