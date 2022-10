Ruskí a bieloruskí športovci by nemali byť trestaní pre ich vlády, tvrdí Bach

Postoj MOV k vojne

Zákaz národných symbolov

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach tvrdí, že ruskí a bieloruskí športovci by nemali trpieť pre konanie vlád ich krajín. Ako referuje web insidethegames.biz, povedal to na valnom zhromaždení Asociácie národných olympijských výborov (ANOC).Bach sa postavil voči dánskemu funkcionárovi Hansovi Natorpovi, ktorému vytkol používanie frázy „Rusi" a povedal mu, že organizácia by sa ako člen olympijského hnutia mala „zamyslieť nad svojou úlohou". „Nebudeme maľovať všetkých rovnakým štetcom pre činy ich vlád," dodal Bach.Predtým opäť načrtol postoj MOV k vojne na Ukrajine , keď počas hodinového prejavu pripustil, že situácia predstavuje "neriešiteľnú dilemu". Nedávnu eskaláciu konfliktu zo strany Ruska označil za príklad toho, ako „prehĺbilo porušovanie Olympijskej charty" a varoval, že „sankcie proti ruským a bieloruským štátom a vládam musia a zostanú pevne v platnosti".Medzi tieto sankcie patrí odporúčaný zákaz národných symbolov oboch krajín na oboch športových podujatiach.MOV tiež naliehal na medzinárodné federácie, aby vylúčili športovcov a funkcionárov z Ruska a Bieloruska zo súťaží ako „ochranné opatrenie", o ktorom Bach tvrdil, že bolo spôsobené tým, že vlády „podkopali našu autonómiu rozhodovaním o tom, kto sa bude môcť zúčastniť“.„Urobili sme tak s veľmi ťažkým srdcom, pretože sa týkajú športovcov a športových funkcionárov, ktorí túto vojnu nezačali, ktorí nie sú za túto vojnu zodpovední," povedal Bach a dodal: „Športovci by nikdy nemali byť obeťami politiky vlastnej vlády. Táto situácia nás stavia do neriešiteľnej dilemy. Na jednej strane nemôžeme naplniť naše olympijské poslanie, ktorým je chrániť športovcov a spájať celý svet pri mierovom súťažení. Teraz, žiaľ, v tejto jedinečnej situácii bol jediný spôsob, ako ochrániť túto misiu, odporučiť neúčasť športovcov len kvôli ich pasu.“