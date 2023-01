Ruskí blogeri kritizovali vojenské vedenie za to, že si vymyslelo príbeh o „odvete“ za útok v Makijivke

Zverejnené zábery

Útok zasiahol prázdnu školu

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Pokusy ruského vedenia navodiť dojem, že víkendový útok na budovy v ukrajinskom Kramatorsku bol odvetou za silvestrovský útok ukrajinskej armády na Makijivku, vyvolali v Rusku ďalšiu nespokojnosť. V najnovšej aktualizácii to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Pri spomenutom útoku na Makijivku podľa ukrajinských síl zomrelo 400 ruských vojakov. Rusi tvrdia, že v Kramatorsku zasa prišlo o život 600 ukrajinských vojakov.Starosta mesta Oleksandr Hončarenko uviedol, že pri ruskom raketovom útoku boli zasiahnuté dve vzdelávacie inštitúcie a osem bytových domov, pričom zverejnené zábery nenasvedčujú tomu, že by bol v čase útoku niekto v budovách.Podľa ISW ruské ministerstvo obrany nepravdivo tvrdilo, že cieľom odvetného útoku boli miesta v Kramatorsku, kde boli zhromaždení ukrajinskí vojaci. Inštitút sa taktiež odvoláva na fínskeho reportéra, ktorý bol osobne na mieste útoku v Kramatorsku a poznamenal, že ruský útok zasiahol prázdnu školu.Niektorí ruskí vojenskí blogeri reagovali na tvrdenie ministerstva negatívne a kritizovali ruské vojenské vedenie za to, že si vymyslelo príbeh o „odvete“ za útok v Makijivke namiesto toho, aby vyvodilo zodpovednosť. Poukázali tiež na to, že ministerstvo často zverejňuje podvodné tvrdenia.