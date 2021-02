Ruskí diplomati zažili náročnú cestu z KĽDR, do vlasti odchádzali na ručne tlačenej drezine (video)

Dlhá a náročná cesta domov

Odchod zahraničných diplomatov z KĽDR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Skupinka ruských diplomatov a ich rodín uskutočnila neobvyklý odchod z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) na ručne tlačenom železničnom vozíku. Ako informuje spravodajský portál BBC, museli tak učiniť z dôvodu prísnych pandemických opatrení platných na severokórejskom území.Dovedna osem osôb najprv cestovalo vlakom a autobusom, pričom v záverečnom asi kilometrovom úseku pri prechode ruských hraníc išli na spomenutom vozidle po železničných koľajach.KĽDR v čase pandémie koronavírusu zablokovala väčšinu osobnej dopravy, aby obmedzila šírenie nákazy. Krajina tvrdí, že dosiaľ nezaznamenala žiadny pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Mnohí pozorovatelia však toto tvrdenie spochybňujú.Už niekoľko mesiacov v KĽDR platí pre vlaky a vagóny zákaz vstupu do krajiny a odchodu do zahraničia. Režim vodcu Kim Čong-una zastavil aj väčšinu medzinárodných letov. Ruským diplomatom tak zostávalo iba veľmi málo možností na odchod.„Keďže hranice sú už viac ako rok uzavreté a osobná doprava je zastavená, cesta domov sa tiahla po dlhej a náročnej ceste,“ informovalo na Facebooku ruské ministerstvo zahraničných vecí.Súčasťou príspevku boli aj fotografie a video zobrazujúce skupinku na vozíku s batožinou uprostred zimnej krajiny. Medzi pasažiermi bolo aj trojročné dievčatko. Po prekročení ruskej hranice všetci odcestovali na letisko vo Vladivostoku.Za ostatný rok opustilo KĽDR veľa zahraničných diplomatov a mnohé západné veľvyslanectvá sa zatvorili. Väčšina odcestovala po pevnine, keď prekročila hranice do Číny.V marci minulého roku sa však uskutočnil aj jeden let do Vladivostoku s diplomatmi z Nemecka, Ruska, Francúzska, Švajčiarska, Poľska, Rumunska, Mongolska a Egypta.