Ruskí hackeri sa snažia nabúrať do mobilných zariadení ukrajinských vojakov a získať ich bojové plány

1.9.2023 (SITA.sk) - Ruskí vojenskí hackeri sa zameriavajú na mobilné zariadenia ukrajinských vojakov v snahe ukradnúť citlivé informácie, ktoré by Kremľu mohli pomôcť vo vojne na Ukrajine.Ako referuje spravodajský web CNN, vo štvrtok na to upozornili Spojené štáty a ich spojenci.USA spoločne s Austráliou, Kanadou, Novým Zélandom a Spojeným kráľovstvom potvrdili správu Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) , ktorá zistila, že ruskí hackeri sa snažili preniknúť do tabletov s operačným systémom Android, ktoré používala ukrajinská armáda na „plánovanie a vykonávanie bojových misií“.Ruskí hackeri chceli pomocou malvéru ukradnúť informácie z mobilných zariadení vojakov odoslaných do satelitného systému Starlink , ktorý zostáva kľúčovým pre komunikáciu na ukrajinskom bojisku.SBU tvrdí, že „zablokovala“ niektoré hackerské pokusy, no zároveň pripustila, že Rusi dokázali do niektorých mobilných zariadení dostať škodlivý softvér.„Mobilný malvér je obzvlášť zákerný, pretože môže poskytnúť spravodajským službám fyzické umiestnenie cieľov,“ povedal John Hultquist, hlavný analytik bezpečnostnej firmy Mandiant, ktorú vlastní Google.