Ruskí magnáti prišli o miliardy kvôli zvýšeniu daní vybraným firmám

Moskva 13. augusta (TASR) - Ruskí superboháči stratili viac ako 3 miliardy amerických USD za jeden deň po tom, ako kľúčový ekonomický poradca prezidenta navrhol zvýšiť dane najväčším banským a kovospracujúcim spoločnostiam, a tiež výrobcom chemikálií a hnojív.Andrej Belousov v liste prezidentovi Vladimirovi Putinovi vymenoval 14 spoločností, ktoré by mohli platiť vyššie dane. Nasledoval exodus investorov, v dôsledku čoho hodnota majetku šéfov týchto firiem klesla o 3,1 miliardy USD (2,71 miliardy eur) podľa indexu Bloomberg Billionaires.Medzi spoločnosťami, ktoré by zasiahli plány na zvýšenie daní, sú MMC Norilsk Nickel, kde má najväčší podiel magnát Vladimir Potanin. Ďalej Severstaľ PJSC, kde je najväčším akcionárom Alexej Mordašov a petrochemická skupina Sibur Holding PJSC, ktorú kontrolujú Leonid Michelson a Gennadij Timčenko.Podľa návrhu Belousova zvýšenie daní by mohlo Rusku priniesť ročne až 500 miliárd rubľov (6,51 miliardy eur), čo by pomohlo financovať plán výdavkov prezidenta Putina.Tento návrh, uviedol Vladimir Lisin, vlastník kontrolného podielu v spoločnosti Novolipeck Steel PJSC a šéf Ruskej oceliarskej asociácie.dodal.Lisin utrpel najväčšie straty po uverejnení návrhu. Hodnota akcií jeho Novolipeck Steel klesla o 5,4 %. Strata vo výške 832 miliónov USD zodpovedá približne 4 % jeho čistého majetku, podľa indexu miliardárov. Viktor Rašnikov, vlastník Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, utrpel druhú najväčšiu stratu, akcie jeho spoločnosti sa znížili o 5,2 %.Nie je to prvý pokles hodnoty majetku, ktorý minulý týždeň zaznamenali najbohatší Rusi. Už v stredu (8.8.), keď USA oznámili nové sankcie voči Moskve, rubeľ aj akcie ruských firiem zamierili nadol.(1 EUR = 1,1456 USD; 1 EUR = 76,8097 RUB)