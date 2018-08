Ruskí ministri sa zhodli, že extra daň pre vybrané firmy je nevhodná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. augusta (TASR) - Ruské ministerstvá sa zhodli na tom, že navrhovaná mimoriadna daň pre kovospracujúce, banské a chemické podniky je nevhodná. Oznámil to v stredu minister priemyslu Denis Manturov.povedal novinárom na okraji vojenského fóra mimo Moskvy.Návrh na zavedenie mimoriadnej dane pre najväčšie banské a kovospracujúce firmy a tiež výrobcov chemikálií a hnojív predložil tento mesiac kľúčový ekonomický poradca Kremľa Andrej Belousov. Mimoriadnu daň mali platiť napríklad Evraz, Nornickel, Severstaľ, MMK, Mechel, Alrosa, Polyus, Phosagro a Acron a ďalšie firmy, v ktorých vlastnia kontrolné podiely najbohatší Rusi.Podľa Belousova by zvýšenie daní mohlo Rusku priniesť ročne až 500 miliárd rubľov (6,44 miliardy eur), čo by pomohlo financovať plán výdavkov prezidenta Vladimira Putina.