Ruskí námorníci, ktorých v auguste uniesli, sú na slobode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 22. septembra (TASR) - Ruskí námorníci, ktorí boli zajatí 15. augusta pri pobreží Kamerunu, boli prepustení na slobodu a prevezení do Nemecka. Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry Interfax súčasne v nedeľu oznámilo, že zdravotný stav námorníkov je uspokojivý. Do Moskvy by mali pricestovať v pondelok.K únosu došlo 15. augusta v Guinejskom zálive pri juhokamerunskom prístave Douala. Majiteľom nákladnej lode plaviacej sa pod vlajkou Antiguy a Barbudy bola nemecká spoločnosť MarConsult Schiffahrt.Ruské ministerstvo zahraničných vecí vtedy informovalo, že útočníci zajali osem členov posádky vrátane troch Rusov. Hamburská prokuratúra zasa vo svojom vyhlásení uvádzala štyroch občanov Ruskej federácie. Zahraničné médiá v tom čase písali, že piráti zajali ukrajinských i čínskych námorníkov. Podľa zdroja v námorníctve únoscami boli pravdepodobne nigérijskí piráti.Guinejský záliv, ktorého pobrežie sa tiahne vo veľkom oblúku od Libérie po Gabon, je známy pirátstvom, krádežami ropy, nezákonným rybolovom a obchodovaním s ľuďmi a drogami.Podľa Medzinárodného námorného úradu (IMB) bolo v prvej polovici roka 2019 v tejto oblasti unesených alebo vzatých za rukojemníkov 62 námorníkov. IMB tvrdí, že v celosvetovom meradle sa 73 percent únosov a 92 percent zadržaní rukojemníkov na mori odohráva práve v Guinejskom zálive.