Ruskí vojaci páchajú na Ukrajine vojnové zločiny, podľa Rady UNHCR o tom existujú nepretržité dôkazy

Útoky viedli k civilným obetiam

Vyšetrujú aj kolaps Kachovky

25.9.2023 (SITA.sk) - Existujú „nepretržité dôkazy“, že ruské sily páchajú na Ukrajine vojnové zločiny, uviedla vyšetrovacia komisia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC) Útoky na Ukrajine podľa nej zahŕňajú „nezákonné útoky výbušnými zbraňami, útoky poškodzujúce civilistov, mučenie, sexuálne a rodovo podmienené násilie a útoky na energetickú infraštruktúru“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Ukrajinu uviedla, že zdokumentovala útoky výbušnými zbraňami na obytné budovy, funkčné zdravotnícke zariadenie, železničnú stanicu, reštauráciu, obchody a komerčné sklady.„Tieto útoky viedli k civilným obetiam, poškodeniu alebo zničeniu kľúčových zariadení a narušeniu základných služieb a zásobovania,“ vysvetlila.„Vždy, keď som odpovedal, že niečo neviem alebo si nepamätám, dali mi elektrické šoky... Neviem, ako dlho to trvalo. Pripadalo mi to ako večnosť,“ povedala jedna z obetí mučenia, ktoré vypočula komisia.Ruskí vojaci okrem iného podľa vyšetrovacej komisie páchali sexuálne násilie na ženách vo veku od 19 do 83 rokov.Komisia zároveň pokračuje vo „vyšetrovaní jednotlivých situácií údajných presunov maloletých bez sprievodu ruskými orgánmi do Ruskej federácie“ a tiež sa venuje príčine kolapsu Kachovskej priehrady z júna.