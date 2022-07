Ruskí vojaci sa napriek malej šanci pokúšajú o dobytie Charkovskej oblasti, Ukrajinci začnú útočiť na Krym

aktualizované 17. júla, 9:34



Odpočúvaný rozhovor

Ukrajinci zaútočia na Krym

17.7.2022 (Webnoviny.sk) -Ruské sily sa možno pokúsia o získanie kontroly nad celou Charkovskou oblasťou na severovýchode Ukrajiny, a to napriek nízkej šanci na úspech. V najnovšej správe to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Podľa inštitútu ruské jednotky zrejme dostali od Kremľa príkaz, aby obsadili Charkovskú oblasť. Hlavné riaditeľstvo ukrajinskej spravodajskej služby (GUR) zverejnilo v sobotu odpočúvaný rozhovor, v ktorom ruský vojak uviedol, že jeho veliteľa nezaujímajú ruské straty a chce sa len dostať do Charkova.ISW sa domnieva, že ruské sily v najbližších dňoch pravdepodobne zintenzívnia pozemné útoky severne od mesta Charkov, aby demonštrovali pokračujúce územné ambície v Charkovskej oblasti, ale je nepravdepodobné, že by si zabezpečili významné územné zisky.Hlavné riaditeľstvo ukrajinskej spravodajskej služby (GUR) uviedlo, že ruské vojenské objekty na okupovanom polostrove Krym patria medzi ciele, na ktoré sa ukrajinské jednotky majú zamerať. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyjadrenia predstaviteľa GUR Vadyma Skibického.„Krymský polostrov sa jednoducho stal centrom presunu všetkého vybavenia a zbraní, ktoré idú z Ruskej federácie do južných oblastí našej krajiny,“ vyhlásil Skibickyj a podotkol, že ruská flotila v Čiernom mori využíva Krym a jeho okolie na raketové útoky smerom na ukrajinské územie.„Z tohto dôvodu je to tiež jeden z cieľov, ktoré musia byť zasiahnuté, aby bola zaistená bezpečnosť našich občanov, našich zariadení a Ukrajiny všeobecne,“ dodal.