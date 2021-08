Ruskí volejbalisti nečakali postup do finále na olympiáde v Tokiu, hovoria o zázraku v treťom sete

Zázračný tretí set

Ukázali trpezlivosť a srdce

Skóre preklopili na svoju stranu

5.8.2021 - Pri vyrovnanom stave 1:1 a sedembodovom manku (13:20) sa volejbalisti tímu Ruského olympijského výboru (ROV) začínali sústrediť na štvrtý set semifinálového duelu proti Brazílii. Potom však na palubovke tokijskej Ariake Areny nastal nečakaný kolaps olympijských šampiónov z Ria de Janeiro 2016.Rusi napokon ovládli tretí set 26:24 a vydarený "comeback" ich povzbudil natoľko, že si už postup do finále nenechali ujsť. Naopak, Brazílčania nebudú súčasťou rozhodujúceho duelu o zlato prvýkrát od Sydney 2000, kde vypadli už vo štvrťfinále."Tretí set považujem za akýsi zázrak. To by nemalo byť možné... Brazílčania majú veľmi skúsených hráčov, ktorí vedia hrať tento druh zápasov. Keď takto vyhráte tretí set, získate obrovské množstvo sebavedomia a mentálnej energie. Potom vás už nič nedokáže zastaviť,“ uviedol Tuomas Sammelvuo, fínsky kouč volejbalistov tímu ROV.Štyridsaťpäťročný lodivod, ktorého zverenci v základnej skupine zdolali Brazílčanov presvedčivo 3:0, priznal, že za nepriaznivého stavu v treťom sete nechal odpočívať niektorých kľúčových hráčov a v hlave už "spriadal plány" na štvrtý set."Len sme tak hrali, no potom sme sa bod po bode vrátili do hry a zbadali sme, že je tu šanca. Všetci sa už sústredili na nasledujúci set, takže sme chceli nechať vydýchať niektorých chlapcov. Myslím si, že v rozhodujúcich okamihoch sme ukázali trpezlivosť a srdce,“ dodal Sammelvuo, kedysi elitný fínsky volejbalista, ktorý legionárčil vo Francúzsku, Taliansku, Rusku, Poľsku i Japonsku.Vo štvrtom sete Rusi spočiatku zaostávali, no netrvalo dlho a preklopili skóre na svoju stranu. Vedenie si už potom ustrážili až do konca. Po rozhodujúcom 25. bode viacerí neveriacky spadli na kolená a začali oslavovať. "Nečakali sme, že vyhráme. Samozrejme, že sme mali nádej, ale nečakali sme to,“ poznamenal kapitán Rusov Igor Kobzar.Volejbalisti z Ruska budú môcť po deviatich rokoch dosiahnuť na olympiáde na najcennejší kov. V Londýne 2012 zdolali vo finále práve Brazílčanov, keď v ruskom drese žiarili mená ako Sergej Teťuchin či Dmitrij Muserskij. Jediným pamätníkom londýnskeho zlata v súčasnom ruskom tíme je Maxim Michajlov, 33-ročný hráč Zenitu Kazaň.