Rusko a Bielorusko pripravujú rokovania o kontaminovanej rope

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. mája (TASR) - Podpredseda ruskej vlády Dmitrij Kozak sa vo štvrtok stretne s bieloruským partnerom Igorom Ljašenkom, aby skoordinovali energetické otázky predtým, ako sa zídu predsedovia oboch vlád na rokovaniach o kontaminovanej rope v ropovode Družba. Uviedol to Kozakov poradca.Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev má diskutovať s bieloruským náprotivkom Sergejom Rumanom o tejto záležitosti v piatok, uviedli agentúry.Podľa Reuters je tiež možné, že ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko budú rokovať aj o najnovšom návrhu Bieloruska na nákup ropy z Kazachstanu, keď sa na budúci týždeň stretnú v kazašskom meste Nur-Sultan.Lukašenko totiž navrhol dnes dopoludnia na stretnutí s kazašským veľvyslancom v Minsku, aby jeho krajina vstúpila do rozhovorov o dodávke ropy do Bieloruska.Vyslanec povedal, že Kazachstan je pripravený dodávať ropu do Bieloruska, ale že je potrebné získať na to aj súhlas Ruska, keďže dodávky by išli cez jeho územie.