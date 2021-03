Rusko a Čína plánujú postaviť na Mesiaci vedeckú stanicu

Rusko a Čína podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa vybudovania vedeckej stanice na Mesiaci. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke ruská vesmírna agentúra Roskosmos, uviedla agentúra AFP.





Lunárna stanica bude podľa Roskosmosu navrhnutá ako "komplex zariadení pre experimentálny výskum na povrchu a/alebo obežnej dráhe Mesiaca". Využívať by ju mohli aj ďalšie krajiny, ktoré o to prejavia záujem, a zahraniční partneri.Roskosmos a Čínska vesmírna agentúra (CNSA) podpísali v roku 2017 dohodu o spolupráci vo vesmíre na roky 2018-2022, pripomína agentúra TASS.Vlani 1. decembra pristála čínska robotická sonda Čchang-e 5 neďaleko vulkanického útvaru Mons Rümker, kde zozbierala dva kilogramy vzoriek z mesačného povrchu i z podpovrchových vrtov hlbokých približne dva metre. So vzorkami sa 16. decembra úspešne vrátila na Zem.Ide o tretiu čínsku sondu, ktorá pristála na Mesiaci, a prvú, ktorá sa vrátila na Zem. Čína navyše vlani v júli poslala k Marsu kozmickú loď vezúcu robotické vozidlo a buduje aj vlastnú vesmírnu stanicu.Naopak, ruský vesmírny sektor v posledných rokoch trpí nedostatkom finančných prostriedkov a korupciou. Po prvom úspešnom štarte kozmickej lode Dragon americkej spoločnosti Space X Rusko vlani stratilo monopol na lety s ľudskou posádkou na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), pripomína AFP.