Rusko a Čína údajne diskutujú o výstavbe podmorského tunela na Krym, projekt by sa realizoval v aktívnej vojnovej zóne

Bezpečnostné služby zachytili rozhovor

Výstavba vo vojnovej zóne

24.11.2023 (SITA.sk) - Ruskí a čínski predstavitelia tajne diskutovali o vybudovaní podmorského tunela, ktorý by spojil ruskú pevninu a okupovaný ukrajinský polostrov Krym. Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na denník The Washington Post.Ukrajinské bezpečnostné služby údajne zachytili rozhovory medzi Moskvou a Pekingom o výstavbe tunela, ktorý by bol bezpečný pred prípadnými útokmi zo strany Ukrajiny.Rozhovory na stretnutiach, ktoré sa uskutočnili koncom októbra, iniciovali Rusi pre rastúce obavy o bezpečnosť mosta cez Kerčský prieliv, ktorý sa stal dvakrát terčom útoku ukrajinskej armády.Oba útoky spôsobili Kremľu logistické problémy, keďže most slúži ako kľúčová logistická a zásobovacia trasa medzi ruskou pevninou a Krymom.Projekt by si vyžadoval pravdepodobne miliardové investície, pričom výstavba by musela byť realizovaná v aktívnej vojnovej zóne.Denník The Washington Post uviedol, že má k dispozícii e-mailovú komunikáciu medzi Ruskom a Čínou, z ktorej vyplýva ochota Číny zúčastniť sa na takomto projekte.