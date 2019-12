Rusko a Ukrajina podpísali nový kontrakt o tranzite plynu do Európy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 31. decembra (TASR) - Moskva s Kyjevom podpísali v pondelok večer dohodu o tranzite ruského plynu do Európy cez územie Ukrajiny. Ukrajinská spoločnosť Naftogaz a ruský koncern Gazprom dospeli k dohode po niekoľkodňových rokovaniach, na ktorých doladili podrobnosti päťročnej zmluvy. Podpis dohody oznámili podľa ruskej tlačovej agentúry TASS vedenia oboch spoločností a následne ho potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.napísal Zelenskyj na Facebooku. "Obe strany si vyhradzujú právo predĺžiť zmluvu na ďalších desať rokov," dodal.Ukrajinský prezident okrem toho zdôraznil, že v roku 2020 by podľa zmluvy malo cez Ukrajinu prejsť do Európy 65 miliárd metrov kubických ruského plynu a v ďalších štyroch rokoch potom už len 40 miliárd metrov kubických ročne. Doteraz sa cez Ukrajinu do Európy prepravovalo okolo 90 miliárd metrov kubických ruského plynu za rok, pripomína agentúra DPA.Záverečné rozhovory medzi ruským Gazprom a ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz sa začali 26. decembra vo Viedni. Vyjednávači oboch strán boli pod veľkým tlakom, keďže platnosť doterajšieho 10-ročného kontraktu vyprší v utorok (31. 12.).Rusko a Ukrajina však už o čosi skôr - 19. decembra, po rokovaniach sprostredkovaných Európskou úniou - ohlásili, že sa v princípe dohodli na dodávkach plynu. O pár dní na to zverejnili aj prvé detaily nového kontraktu, a síce, že pôjde o päťročnú dohodu o tranzite plynu a tiež, že sa dohodnú na urovnaní svojich sporov týkajúcich sa dodávok plynu.Gazprom tiež súhlasil, že do konca tohto roka zaplatí Naftogazu 2,9 miliardy dolárov (2,62 miliardy eur), aby urovnal dlhoročné spory s Naftogazom týkajúce sa poplatkov za tranzit plynu cez ukrajinské územie do Európy. Vyrovnanie v tejto výške pôvodne nariadil Medzinárodný arbitrážny súd v Štokholme vo februári 2018.