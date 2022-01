Rusko-americké rokovania o kríze na Ukrajine pokračujú, dohoda sa zatiaľ nečrtá

Rozširovanie NATO

Rusko inváziu popiera

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kremeľ po rokovaniach medzi Ruskom a Spojenými štátmi o Ukrajine a ďalších bezpečnostných otázkach zatiaľ nevidí „žiadny významný dôvod na optimizmus“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že ženevské rozhovory z predošlého dňa boli „otvorené, komplexné a priame“ a zaslúžia si pozitívne hodnotenie, no dôležitý je výsledok.„Pred nami je ešte stále niekoľko kôl (rokovaní), ktoré nám umožnia dopracovať sa k jasnejšiemu porozumeniu a jasnejšiemu obrazu o tom, ako sme na tom s Američanmi. Zatiaľ, bohužiaľ, nie je možné robiť žiadne závery,“ povedal tiež Peskov novinárom.Rokovania v Ženeve zamerané na zmiernenie napätia okolo Ukrajiny neponúkli žiadne známky bezprostredného pokroku. Moskva naďalej trvala na zárukách od Západu, že sa Severoatlantická aliancia (NATO) nerozšíri o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty a dokonca zastaví rozmiestňovanie svojich kapacít vo východnej Európe. To Washington a jeho spojenci už skôr odmietli, no povedali, že sú ochotní rokovať.Svoje požiadavky na právne záväzné záruky predstavila Moskva decembri, keď sa vystupňovalo napätie pre zhromaždenie ruských vojakov pri hranici s Ukrajinou, čo na Západe vyvolalo obavy z možnej invázie. Rusko plány na inváziu popiera.Po stretnutí v Ženeve je v súvislosti s bezpečnostnou situáciou vo východnej Európe na stredu naplánované zasadnutie Rady NATO-Rusko a vo štvrtok sa vo Viedni zídu predstavitelia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová sa v ruskej štátnej televízii v utorok vyjadrila, že pokračujú v diplomatickej práci a nie je dôvod na obavy. „Práca pokračuje, bude pokračovať aj zajtra, sústredíme sa na dosahovanie výsledkov, ako vo forme samotného procesu rokovaní, tak aj dohôd, o ktorých sme vopred informovali v rámci vytýčenia pozície,“ povedala.