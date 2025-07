Rusko berie na vedomie vyhlásenie Trumpa o prímerí, špeciálna vojenská operácia však pokračuje

29.7.2025 (SITA.sk) - Rusko je stále odhodlané dosiahnuť mier na Ukrajine, uviedol Kremeľ v utorok v prvej reakcii na to, že americký prezident Donald Trump skrátil termín pre Moskvu na zastavenie paľby v konflikte . Trump v pondelok vyhlásil, že skráti svoju pôvodnú 50-dňovú lehotu na „približne 10 alebo 12 dní“ a že už nemá záujem o rozhovory s Vladimirom Putinom. „Vzali sme na vedomie včerajšie vyhlásenie prezidenta Trumpa. Špeciálna vojenská operácia pokračuje," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň poznamenal, že snahy o obnovenie vzťahov s USA sa zabrzdili.„Chceli by sme vidieť viac dynamiky. Máme o to záujem. Aby sme sa mohli posunúť vpred, potrebujeme impulzy z oboch strán." Moskva je podľa Peskova stále „odhodlaná k mierovému procesu s cieľom riešiť konflikt" na Ukrajine a zabezpečiť svoje „záujmy“.Ruské údery na Ukrajinu v utorok zabili viac ako dve desiatky civilistov. Medzi obeťami je aj 23-ročná tehotná žena a najmenej 17 ľudí, ktorí zomreli pri útoku na väznicu.