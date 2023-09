Rusko, Bielorusko aj ďalšia krajina sa odovzdávania Nobelovej ceny nezúčastnia, nadácia zmenila svoje rozhodnutie

Slávnostné udeľovanie Nobelovej ceny

Vynechanie veľvyslancov Ruska





Slávnostné udeľovanie Nobelových cien sa koná každoročne v Štokholme 10. decembra, kde sa udeľuje päť zo šiestich Nobelových cien. Nobelova cena za mier sa udeľuje v nórskom Osle.



Rusko je od spustenia invázie na Ukrajinu medzinárodne izolované a má zakázané organizovať mnohé kultúrne a športové podujatia.





2.9.2023 (SITA.sk) - Nobelova nadácia zmenila svoje rozhodnutie pozvať veľvyslancov Ruska, Bieloruska a Iránu na slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny v Štokholme. Ako referuje spravodajský web CNN, organizácia to uviedla v sobotňajšom vyhlásení.Oznámenie prichádza dva dni po tom, čo rozhodnutie nadácie pozvať veľvyslancov z týchto krajín vyvolalo ostré pobúrenie zo strany Ukrajiny. Prvotný krok rozhorčil taktiež politikov vo Švédsku, pričom mnohí plánovali bojkotovať podujatie.Nobelova nadácia už skôr oznámila svoj zámer pozvať diplomatov zo všetkých krajín, ktoré sú diplomaticky zastúpené vo Švédsku a Nórsku, na slávnostné udeľovanie Nobelovej ceny v Štokholme.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že takéto rozhodnutie Nobelovej nadácie by v predstaviteľoch Kremľa len posilnilo pocit beztrestnosti a viedlo k novým zločinom. Minulý rok pritom zástupcov ruského a bieloruského veľvyslanectva nepozvali.„Uvedomujeme si silné odozvy vo Švédsku, ktoré úplne zatienili toto posolstvo. Rozhodli sme sa preto zopakovať minuloročnú výnimku z bežnej praxe, teda nepozvať veľvyslancov Ruska, Bieloruska a Iránu do Štokholmu na odovzdávanie Nobelovej ceny,“ uviedla nadácia s tým, že tak ako doteraz, všetci veľvyslanci budú pozvaní na slávnosť do nórskeho Osla.