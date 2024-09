Rusko bude čeliť nedostatku zbraní a zvýši sa jeho závislosť od zahraničných partnerov, tvrdia analytici

Vybavenie zo sovietskej éry

Snahy o rozšírenie obranného priemyslu

16.9.2024 (SITA.sk) - Rusko bude vo svojej vojne proti Ukrajine čeliť nedostatku zbraní a materiálnych zdrojov, pričom prehĺbi svoju závislosť od zahraničných partnerov. V najnovšej správe o vojne na Ukrajine to konštatujú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) "Rusko bude pravdepodobne čeliť rastúcim problémom vo výrobe a obstarávaní materiálu, ktorý si ruské operácie na Ukrajine vyžadujú, a Kremeľ sa bude pravdepodobne čoraz viac spoliehať na zahraničných partnerov, aby uspokojili svoje materiálne potreby," uvádza ISW.Analytici poznamenávajú, že ruská armáda sa vo veľkej miere spoliehala na renováciu zbraní a vojenského vybavenia zo sovietskej éry, najmä obrnených vozidiel, aby udržala tempo svojich útočných operácií na Ukrajine."Ruská vláda bude pravdepodobne musieť ďalej mobilizovať ruské hospodárstvo a obranný priemysel a investovať do budovania kapacít, ak ruská armáda zamýšľa udržať svoje súčasné tempo operácií v strednodobom až dlhodobom horizonte, keď Rusko vyčerpá svoje obmedzené sovietske zásoby. Nie je však jasné, či ruský obranný priemysel bude schopný produkovať dosť na to, aby ustál vysoké straty na vybavení, ktoré ruské sily utrpia na Ukrajine, aj pri ďalšej hospodárskej mobilizácii," konštatujú analytici.ISW už skôr vyhodnotil, že ruské snahy o rozšírenie obranného priemyslu v strednodobom až dlhodobom horizonte pravdepodobne nebudú udržateľné vzhľadom na očakávaný nedostatok pracovnej sily a vplyv západných sankcií.Experti uvádzajú, že Rusko pri získavaní zbraní spolupracuje hlavne s Iránom a Severnou Kóreou. Takúto spoluprácu by si Moskva chcela vybudovať aj s ďalšími krajinami, hlavne s Čínou.