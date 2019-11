Rusko bude od OPEC+ chcieť zmeny pri výpočte svojej ťažby ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. novembra (TASR) - Rusko bude od ďalších ropných producentov v zoskupení OPEC+ na najbližšom zasadnutí vo Viedni pravdepodobne žiadať zmenu vo výpočte produkcie ruskej ropy. Uviedli to v stredu zdroje z Ruska aj Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).OPEC a ďalší veľkí producenti, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, už tri roky obmedzujú ťažbu ropy s cieľom dosiahnuť rovnováhu na trhu a podporiť ceny. Rusko však svoju produkciu stanovuje inak než ostatní producenti.Na rozdiel od Saudskej Arábie a iných krajín OPEC Rusko do svojej produkcie ropy zahrňuje aj kondenzát - typ ľahkej ropy, ktorý je extrahovaný najmä pri produkcii zemného plynu. V minulosti to nebol problém, avšak pri otváraní nových ložísk v Arktíde a na východnej Sibíri sa produkcia kondenzátu zvyšuje. To znamená, že Rusko svoju určenú produkčnú kvótu často prekračuje. Tomu by sa rado vyhlo a docieliť to plánuje presvedčením ostatných producentov, aby pri určovaní produkcie bol v prípade Ruskej federácie zohľadnený aj kondenzát.povedal pre agentúru Reuters jeden zo zdrojov oboznámených s postojom Moskvy. Schôdzka producentov sa uskutoční 5. a 6. decembra vo Viedni.Zdroje neuviedli, či ruskí predstavitelia budú prípadné dohody s členmi OPEC podmieňovať ústupkami ropného kartelu v otázke kondenzátu. Očakáva sa, že OPEC bude chcieť predĺžiť svoj program obmedzovania ťažby až do konca júna, teda o tri mesiace. Na presadenie predĺženia súčasného programu potrebuje aj producentov mimo OPEC ako Rusko. Ruský minister energetiky Alexander Novak v stredu uviedol, že na schôdzke OPEC+ by sa mohlo diskutovať aj o úprave ťažobných kvót, podrobnosti však nezverejnil.