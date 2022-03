Rusko bude považovať všetky krajiny, ktoré voči nemu zavedú sankcie, za nepriateľské

2.3.2022 - Ruská vláda bude považovať všetky krajiny, ktoré zavedú sankcie voči Rusku, za „de facto nepriateľské“. Počas konferenčného hovoru s novinármi to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Súdiac podľa opatrení, ktoré proti nám prijímajú mnohé krajiny, sú teraz všetky de facto nepriateľské. Či už sú na zozname, alebo nie. V tomto prípade je zoznam druhoradý,“ cituje hovorcu spravodajský portál CNN.„Odpoveď na tieto nepriateľské činy je nutné zanalyzovať,“ povedal Peskov s tým, že „robíme to, čo potrebujeme, čo nám vyhovuje a robíme to s triezvou hlavou“.Ruská vláda vlani zverejnila zoznam „nepriateľských“ krajín, na ktorých boli podľa štátnych médií zaradené Spojené štáty a Česko.V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu na Rusko uvalili sankcie Európska únia, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Japonsko, Švajčiarsko, Austrália či Taiwan.