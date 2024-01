Rusko by do konca roka na Ukrajine mohlo prísť o 500-tisíc vojakov

6.1.2024 (SITA.sk) - Ruská armáda by do konca tohto roka mohla vo vojne na Ukrajine stratiť 500-tisíc príslušníkov. Informuje o tom spravodajský portál The Guardian s odvolaním sa na britské ministerstvo obrany.Rezort na platforme X uviedol, že „priemerný denný počet ruských strát na Ukrajine sa v priebehu roku zvýšil o takmer 300“. „Ak budú čísla pokračovať súčasným tempom aj počas nasledujúceho roka, Rusko stratí na Ukrajine viac ako pol milióna ľudí," dodal.