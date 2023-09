Rusko by mohol dostať ďalšie dva roky za prípravu vraždy Volzovej, na súde sa už čítali záverečné reči

Dva roky navyše pre Ruska

Rusko obvinenie odmieta

Vysielacia licencia





Rusko je právoplatne odsúdený za falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Takisto čelí procesu v súvislosti so subvenčným podvodom týkajúcim sa azylového centra Maják nádeje.





14.9.2023 (SITA.sk) - Pred senátom Mestského súdu Bratislava I sa vo štvrtok začal prednes záverečných rečí v kauzeProkurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek v tejto súvislosti navrhol pre obžalovaného Pavla Ruska v ústave s maximálnym stupňom stráženia.Znamenalo by to pridanie, ktorý si Rusko odpykáva pre kauzu falšovania televíznych zmeniek . Pokiaľ ide o zvyšných troch obžalovaných, prokurátor navrhol v ich prípade, keďže tresty, ktoré si odpykávajú v iných trestných veciach, považuje za postačujúce.Vo veci bolo podľa Šúreka pred súdom vykonané vyčerpávajúce dokazovanie. To podľa neho preukázalo, že žalovaný skutok sa stal a podieľali sa na ňom obžalovaní. Poukázal pritom aj na výpovede Mikuláša Černáka Miloša Kaštana , ktorí na začiatku procesu priznali svoju vinu, ako aj ďalších svedkov a ďalšie, napríklad listinné dôkazy.Obžalobe v tomto prípade čelia bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko a odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák Róbert Lališ , prezývaný Kýbeľ.Prípad sa prejednáva za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby Ústave na výkon trestu odňatia slobody od mája 2019.Podľa obžaloby navštívil Rusko v roku 1997 Mikuláša Černáka v Banskej Bystrici s tým, aby Klaus Volzovú uniesli, donútili ju prepísať jej podiel v spoločnosti Markíza – Slovakia na neho, a potom ju odstránili.Rusko obvinenie odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom v máji 2019 pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza – Slovakia, ktorú spoluvlastnil s Klaus Volzovou, by musela odobriť licenčná rada.Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Klaus Volzovú niekto prinútil prepísať jej podiel na Ruska, a ten by ju následne zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa Ruska prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.Týmto je podľa obžalovaného vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. "To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý," skonštatoval Rusko.Podiel na skutku popiera aj odsúdený šéf sýkorovcov Róbert Lališ. Ten mal podľa obžaloby zabezpečiť sledovanie Klaus Volzovej.Celá vec sa nakoniec neuskutočnila, keďže Mikuláša Černáka vzali do väzby. Černák s Kaštanom účasť na skutku pripustili a Černák sa Klaus Volzovej na pojednávaní v septembri 2019 aj ospravedlnil.