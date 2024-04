Rusko by onedlho mohlo spustiť novú protiofenzívu, ukrajinské sily musia byť pripravené na intenzívne útoky

Psychologická operácia

Kritický nedostatok munície

6.4.2024 (SITA.sk) - Rusko by koncom mája alebo začiatkom júna mohlo spustiť novú protiofenzívu, pravdepodobne zameranú na mesto Charkov. Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre Politico to povedal vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak Rusko nedávno zintenzívnilo útoky na druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Napriek tomu ukrajinská vojenská rozviedka označila potenciálny útok na Charkov za „súčasť ruskej psychologickej operácie“ a dodala, že neexistujú žiadne známky toho, že by Moskva pripravovala nové útočné formácie na uskutočnenie ofenzívy.Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj tiež povedal, že akýkoľvek pokus Ruska čoskoro prevziať kontrolu nad Charkovom môže byť „fatálny“, ale nevylúčil ani tento scenár. Jermak zdôraznil, že Kyjev vie, že ruský vodca Vladimir Putin pripravuje novú vlnu mobilizácie a ukrajinské sily „musia byť pripravené“ na nové útoky.Jermak tiež uviedol, že „Ukrajina sa blíži ku kritickému momentu“, pričom poukázal na pozastavenie pomoci Spojených štátov pre spory v americkej Snemovni reprezentantov, kde republikáni ovplyvnení Donaldom Trumpom blokujú spomenutú podporu Ukrajiny. Jermak však dúfa, že Kongres schváli pomoc „tento mesiac“.Ukrajinské sily totiž naďalej čelia kritickému nedostatku munície na frontovej línii. Ukrajina potrebuje predovšetkým ďalšie systémy protivzdušnej obrany. „Bez nich (moderných systémov protivzdušnej obrany) je nemožné, aby sme ubránili naše mestá," podotkol Jermak.