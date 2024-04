Rusko chce tento rok zazmluvniť 400-tisíc vojakov. Len na jar ich plánuje povolať asi 150-tisíc vo veku od 18 do 30 rokov

10.4.2024 (SITA.sk) - Rusko má v úmysle tento rok zazmluvniť 400-tisíc vojakov, pretože to považuje za nevyhnutné na podporu svojich síl na Ukrajine, ktoré utrpeli obrovské straty. V najnovšej aktualizácii o vývoji vojny na Ukrajine to uviedlo britské ministerstvo obrany.Rozviedka tiež pripomína, že Rusko pokračuje v povolávaní vojakov na jar a na jeseň. Konkrétne túto jar plánuje povolať asi 150-tisíc vojakov vo veku od 18 do 30 rokov, ako tomu bolo doteraz.Uvádza sa, že títo branci budú slúžiť 12 mesiacov vo všetkých typoch ozbrojených síl Ruskej federácie, ale v súčasnosti sa nezúčastňujú na bojoch na území Ukrajiny. Analytici dodávajú, že branci slúžia v posádkach po celej Ruskej federácii a v pozemných jednotkách zvyčajne tvoria prápor oddelene od práporov obsadených vojakmi zmluvnej služby.Spravodajská služba poznamenáva, že niektorí branci budú pravdepodobne slúžiť v Rusku na území susediacom s hranicou s Ukrajinou - v jednotkách, ktoré zabezpečujú bezpečnosť hraníc. Britské ministerstvo obrany však dodáva, že branci sú zvyčajne pod tlakom, aby vstúpili do zmluvnej služby."Ruské úrady zrejme nechcú riskovať bojové straty medzi vojakmi z brannej povinnosti, čo je zrejme nepopulárne. Obete medzi dobrovoľnými vojakmi sú spoločnosťou vnímané tolerantnejšie," poznamenáva spravodajská služba.