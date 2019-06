Rusko chce zákonom prinútiť Facebook a Twitter k ukladaniu dát v Rusku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. júna (TASR) - Rusko chce sociálne siete Facebook a Twitter zákonom prinútiť, aby dáta ruských používateľov neuskladňovali v zahraničí, ale na serveroch v Rusku. V opačnom prípade im bude hroziť pokuta 18 miliónov rubľov (246.820,47 eura). Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý bol predložený do Štátnej dumy.Úrady argumentujú obavami o bezpečnosť dát. Hekeri podľa nich budú mať oveľa ťažšiu úlohu, ak sa budú chcieť dostať k dátam ruských občanov, pokiaľ nebudú uložené v zahraničí. Úrad dohľadu na médiami Roskomnadsor sa koncom minulého roka obrátil na Twitter a Facebook, ani jedna sieť však neposkytla odpovede, kedy a ako uskladňujú dáta v Rusku.Rusko sa už dlhší čas snaží získať väčšiu kontrolu nad internetom. Prezident Vladimir Putin zhruba pred mesiacom podpísal zákon o vlastnom nezávislom internete, podľa ktorého by sa ruská premávka na sieti realizovala cez servery na ruskom území. Kritici varujú pred cenzúrou a digitálnou izoláciou krajiny.Vysoké peňažné sankcie a dokonca väzenie hrozia aj za šírenie nesprávnych informácií na internete a znevažovanie štátnych inštitúcií a symbolov.