Rusko dodalo Turecku druhú batériu systému protivzdušnej obrany S-400

Dodávka vozidiel a komponentov ruského protiraketového systému S-400 na základni Murted v Turecku., 12. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 15. septembra (TASR) - Moskva dokončila dodávku komponentov druhej batérie ruského systému protivzdušnej obrany S-400 na leteckú základňu neďaleko Ankary. S odvolaním sa na nedeľňajšie vyhlásenie tureckého ministerstva obrany o tom informovala agentúra AP.Ministerstvo v tejto súvislosti uviedlo, že plánuje systém aktivovať do apríla 2020. Dodávku komponentov prvej batérie S-400 do Turecka zrealizovalo Rusko ešte v júli.Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska dostať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov.Vojenské vzťahy Turecka s Ruskom sú však predmetom znepokojenia zo strany Severoatlantickej aliancie (NATO) a zvlášť USA po tom, ako Ankara uprednostnila nákup S-400 pred americkým systémom Patriot.Spojené štáty tvrdia, že tento arzenál je nekompatibilný s NATO a predstavuje hrozbu pre americký program viacúčelových stíhacích lietadiel Lockheed Martin F-35 Lightning II. Washington preto zrušil účasť Turecka na tomto výcvikovom programe a zároveň pohrozil uvalením sankcií na Ankaru.Systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.