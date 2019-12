Rusko dokončí výstavbu plynovodu Severný prúd 2 aj napriek sankciám

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) sa podpisuje na rúru počas slávnostného otvorenia výstavby plynovodu Sila Sibíri medzi Ruskom a Čínou v obci Us Khatin v jakutskej oblasi vo východnom Rusku 1. septembra 2014. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Moskva 18. decembra (TASR) - Rusko počíta s dokončením výstavby plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) cez Baltické more aj napriek tomu, že americký Kongres schválil sankcie proti firmám, ktoré pracujú na tomto projekte, uviedol v stredu Kremeľ." povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Americké sankcie označil za "porušenie medzinárodných zákonov".Zákon, ktorý umožňuje sankcie proti firmám podieľajúcim sa na projekte plynovodu, v utorok (17. 12.) veľkou väčšinou odobril aj Senát. Snemovňa reprezentantov tento legislatívny balík o výdavkoch na obranu (NDAA), ktorého súčasťou sú aj sankcie proti projektom plynovodov Severný prúd 2 a Turecký prúd (Turkstream), schválila už minulú stredu (11. 12.). Americký prezident Donald Trump sa už predtým vyjadril, že balík zákonov podpíše okamžite, ako sa mu dostane na stôl.Cez plynovod Severný prúd 2 by sa od budúceho roka mal začať dopravovať plyn z Ruska do Nemecka, pričom obchádza Poľsko aj Ukrajinu. Podľa konzorcia Nord Stream 2 je už v Baltickom mori položených 2100 kilometrov dvojvlákna plynovodu a na jeho dokončenie chýba okolo 300 kilometrov. Americký Kongres chce zabrániť dokončeniu plynovodu. Sankcie by ho mohli prinajmenšom spomaliť.USA tvrdia, že spomínané plynovody zvýšia závislosť Európy od ruských dodávok plynu. Projekt Severný prúd 2 kritizujú aj mnohé európske krajiny, tiež spomínajú energetickú závislosť od Ruska a poškodzovanie záujmov východoeurópskych členov EÚ aj Ukrajiny.Európska komisia (EK) varovala USA pred uvalením sankcií v súvislosti s projektom plynovodu Severný prúd 2. "," povedal minulý štvrtok (12. 12.) komisár Európskej únie pre obchod Phil Hogan.Sankcie USA proti firmám zapojeným do projektu Severný prúd 2 odsúdil aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. "," povedal Maas.