Rusko dosiahlo len malé zisky a čoskoro mu dôjde dych, podľa šéfa MI6 tak bude Ukrajina schopná protiúderu

22.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko bude mať problémy s pokračovaním svojej vojenskej kampane a Ukrajina by mohla byť schopná protiúderu. Konštatoval to šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore , informuje spravodajský portál BBC.Rusko má podľa neho za sebou „obrovské neúspechy“, čo sa týka jeho pôvodných cieľov, teda odstránenia ukrajinského prezidenta, obsadenia Kyjeva a vyvolania nejednotnosti na Západe.Počas výnimočného verejného vystúpenia na bezpečnostnom fóre v americkom Aspene označil inváziu za „najneslýchanejší nekrytý akt agresie ... v Európe od druhej svetovej vojny“.Ruské zisky sú podľa Moora „malé“ a Moskve „dôjde dych“. „Náš odhad je, že Rusi budú v nadchádzajúcich niekoľkých týždňoch čoraz ťažšie hľadať ľudské zdroje i materiál. Budú si musieť dať nejakú prestávku a to dá Ukrajincom možnosť protiúderu,“ povedal na konferencii v Colorade.BBC však upozorňuje, že tento pohľad sa môže zdať optimistický a schopnosť Ukrajiny na protiútok môže závisieť od väčších dodávok zbraní zo Západu, o ktorých sa ukrajinskí predstavitelia vyjadrujú, že často prichádzajú príliš pomaly.Šéf MI6 v tejto súvislosti poznamenal, že nejaký úspech na bojisku by bol „dôležitou pripomienkou zvyšku Európy, že túto kampaň je možné vyhrať“, najmä pred zimou, počas ktorej bude pravdepodobne tlak na dodávky plynu. „Čakajú nás ťažké časy“, uviedol.Ďalším dôvodom vytrvať v podpore a pomôcť Ukrajincom vyhrať alebo „aspoň vyjednávať z pozície výraznej sily“ je podľa neho skutočnosť, že čínsky líder Si Ťin-pching všetko pozorne sleduje. Zatiaľ podľa neho nie jasné, aké ponaučenie si Peking vezme z Putinových krokov na Ukrajine, je však dôležité pripomenúť čínskemu vedeniu, ako zle by mohla dopadnúť invázia na Taiwan.Moore tiež potvrdil slová šéfa americkej CIA Williama Burnsa , ktorý deň predtým na fóre konštatoval, že Putin je zdravý. „Nie sú žiadne dôkazy, že by trpel zdravotnými problémami,“ uviedol.