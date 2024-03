Rusko dosiahlo nové dno, MOV reaguje na obvinenia z rasizmu a neonacizmu zo strany Moskvy

Rozhodnutia rozhnevali Rusko

Mimoriadne agresívne vyjadrenia

Podkopanie dôveryhodnosti

22.3.2024 (SITA.sk) - Kritika Moskvy voči olympijským obmedzeniam pre ruských športovcov bola viac ako neakceptovateľná a Rusko ňou dosiahlo „nové dno“. Ako referuje web insidethegames.biz, v stredu to vyhlásil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) , ktorý uviedol, že konanie Ruska „presahuje všetko, čo je akceptovateľné“.MOV v utorok zakázal ruským športovcom zúčastniť sa na otváracom ceremoniáli tohtoročných olympijských hier v Paríži a kritizoval Kremeľ za to, že plánuje usporiadať politicky motivované „hry priateľstva“, ktoré majú konkurovať tým, ktoré sa konajú vo francúzskej metropole.Tieto rozhodnutia vyvolali hnev Kremľa, pričom hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že „MOV dokazuje, ako ďaleko sa odklonil od svojich deklarovaných princípov a skĺzol do rasizmu a neonacizmu“.Keď sa Bacha spýtali na komentáre, odvetil: „Z Ruska prichádza viac citátov, ktoré sú mimoriadne agresívne a keďže niektoré z nich sú aj veľmi osobné, ak dovolíte, rád by som požiadal Marka Adamsa (hovorcu MOV), aby odpovedal na túto otázku.“„Dnes sme videli niekoľko veľmi agresívnych vyhlásení z Ruska, ale je tu jeden komentár, ktorý to v skutočnosti presahuje. Dokonca sme videli jeden, ktorý spája prezidenta, jeho národnosť a holokaust, a to je úplne neprijateľné. Rusko dosiahlo nové dno,“ povedal Adams.Na otázku, či bola v okolí Bacha zvýšená bezpečnosť, Adams odpovedal: „Pokiaľ ide o bezpečnosť, myslím si, že je dobré vám pripomenúť, že nemôžeme hovoriť o detailoch bezpečnosti a pochopiť, že vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu a dopad, ktorý to má na MOV a jeho prezidenta, boli prijaté všetky primerané opatrenia.“MOV vyzval športový svet a vlády pozvané Moskvou, aby „odmietli akúkoľvek účasť“ na hrách priateľstva, ale zastavil sa pred sankcionovaním tých, ktorí tak urobia. Kremeľ v stredu varoval MOV pred takýmito sankciami."Toto je zastrašovanie športovcov. Úplne to podkopáva dôveryhodnosť MOV," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov . V súvislosti s hrami priateľstva MOV vyhlásil, že je to „do očí bijúce porušenie Olympijskej charty a zároveň porušenie rôznych rezolúcií OSN “.„Ide o cynický pokus Ruskej federácie spolitizovať šport,“ tvrdí MOV a dodáva, že dokonca vidí riziko, že budú športovci svojimi vládami donútení zúčastniť sa na takomto plne spolitizovanom športovom podujatí, čím budú zneužití ako súčasť politickej propagandistickej kampane.